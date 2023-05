Bremen - Die Bremer Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) hofft nach der Bürgerschaftswahl auf schnelle Sondierungsgespräche. Nach ersten Prognosen könnte dort die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken erneut eine Regierung bilden. „Würde es am Ende des Tages zu diesem Ergebnis kommen, wären wir total glücklich, und hoffen dann, dass wir am Wochenende in die Sondierungsgespräche gehen“, sagte Vogt am Sonntagabend bei der Wahlparty der Linken. Vogt sagte, sie selbst strebe an, Wirtschaftssenatorin zu bleiben.

In den ersten Prognosen lag die Linke bei 10,5 bis 11 Prozent. „Das war alles andere als selbstverständlich“, sagte Vogt. „Wir haben jetzt gerade nicht so den positiven Trend von der Bundespartei.“ Zudem habe die Linke belastet, dass die Grünen als Koalitionspartner stark in der Kritik gewesen seien.

Vogt ergänzte, gerade in der aktuellen politischen Debatte zeige das Wahlergebnis, wie wichtig eine linke Partei in Regierungsverantwortung sei, die an die Menschen mit wenig Geld denke. „Wenn der Klimaschutz ernst gemeint wird, dann ist es völlig klar, dass man keine Politik machen kann, die den Menschen Angst macht, wie es im Moment die Ampel macht“, sagte die Senatorin mit Blick auf geplante Maßnahmen zur Wärmewende und Energiewende.