Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann führt die Linke im Bundestag gemeinsam mit Heidi Reichinnek. Jetzt musste er nach Wahlkampfauftritten ins Krankenhaus.

Berlin - Linken-Fraktionschef Sören Pellmann hat sich wegen Herzproblemen mehrere Tage in einer Klinik behandeln lassen und nimmt nun für eine Kur eine Auszeit. Dies teilte der 48-jährige Abgeordnete aus Leipzig in eigener Sache mit.

„Während meiner NRW-Tour vorige Woche hatte ich kardiologische Probleme und musste mich zur Behandlung in ein Krankenhaus in Paderborn begeben“, hieß es in seiner Erklärung. „Dieses habe ich gestern verlassen. Ich bin wohlauf, guter Dinge und werde am Montag eine Reha antreten, um anschließend nach vollständiger Genesung kraftvoll wieder ins parlamentarische Geschehen einzusteigen.“

Pellmann führt die Linksfraktion im Bundestag mit 64 Abgeordneten seit März 2025 gemeinsam mit seiner Co-Vorsitzenden Heidi Reichinnek. Zuvor führte das Duo den Vorsitz der Gruppe der Linken.