weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Verkehr: Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A7

Verkehr Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall auf A7

Die A7 muss nach einem Unfall bei Bad Fallingbostel einseitig gesperrt werden. Ein Fahrer eines Lkw stirbt. Die Bergungsarbeiten dauern bis zum Nachmittag an. Die Strecke wird wieder freigegeben.

Von dpa Aktualisiert: 09.09.2025, 17:19
Die A7 musste nach einem Unfall bei Bad Fallingbostel einseitig gesperrt werden. (Symbolbild)
Die A7 musste nach einem Unfall bei Bad Fallingbostel einseitig gesperrt werden. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Bad Fallingbostel - Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen auf der Autobahn 7 ist ein Lkw-Fahrer gestorben. Der 37-Jährige war zwischen der Anschlussstelle Bad Fallingbostel und dem Walsroder Dreieck auf einen anderen Lkw aufgefahren, bestätigte die Polizeiinspektion im Heidekreis. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. In dem anderen Wagen wurden zwei Männer leicht verletzt. Die Strecke in Richtung Hannover wurde am Nachmittag wieder freigegeben.