Eine „unspezifizierte Bedrohung“ hat für einen Polizeieinsatz in Magdeburgs Innenstadt gesorgt. Der Bereich liegt nahe dem Weihnachtsmarkt. Auch Straßenbahnen wurden umgeleitet.

In der Innenstadt von Magdeburg war es zu einem kleineren Polizeieinsatz gekommen.

Magdeburg - Wegen einer nicht näher benannten Bedrohung ist es in der Innenstadt von Magdeburg zu einem Polizeieinsatz gekommen. Es habe kurzzeitig Sperrungen in der Nähe eines Einkaufszentrums gegeben, teilte die Polizei mit. Hintergrund sei eine „unspezifizierte Bedrohung“ für den Innenstadtbereich gewesen. Es sei ein Hinweis eingegangen, nach dem eine bislang unbekannte Person die Begehung einer Straftat angekündigt habe.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Neben Absperrungen für Fußgänger mussten auch mehrere Straßenbahnlinien nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe kurzzeitig umgeleitet werden. Eine konkrete Gefährdungslage habe sich nicht bestätigt, so die Polizei. Es seien daher Ermittlungen unter anderem wegen der Störung des öffentlichen Friedens eingeleitet worden.

Der betroffene Bereich befand sich gegenüber dem Eingang zum Magdeburger Weihnachtsmarkt vor einem großen Kaufhaus. Weder der Weihnachtsmarkt noch das Kaufhaus wurden nach Angaben einer Polizeisprecherin geräumt.