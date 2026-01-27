Nach einem schweren Auffahrunfall zwischen zwei Lkw war die A38 Richtung Leipzig viele Stunden gesperrt. Inzwischen ist ein Streifen wieder frei.

Nach einem Auffahrunfall zweier Lkw ist die A38 bei Nordhausen Richtung Leipzig lange gesperrt gewesen. (Symbolbild)

Heringen/Berga - Wegen eines schweren Lkw-Unfalls ist die A38 bei Nordhausen fast zehn Stunden in Fahrtrichtung Leipzig gesperrt gewesen. Der 33 Jahre alte Fahrer eines Sattelzugs kam kurz vor Mitternacht zwischen den Anschlussstellen Heringen in Thüringen und Berga in Sachsen-Anhalt von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte.

Demnach krachte der Lastwagen nahezu ungebremst auf einen Lkw, der mit einer Panne auf dem Standstreifen stand. Der 33 Jahre alte Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Der 50 Jahre alte Fahrer des Pannen-Lkws blieb unverletzt.

Wie es zu dem Unfall kam, sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge 50.000 Euro. Die Autobahn wurde Richtung Leipzig gesperrt. Seit 9.30 Uhr ist der linke Fahrstreifen wieder geöffnet, hieß es.