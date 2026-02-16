Bremen - Nach einem Unfall eines Lastwagens ist die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück zwischen Bremen-Arsten und Brinkum am frühen Montagmorgen voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei geriet der Lastwagen bei Glätte ins Rutschen, stellte sich quer und prallte gegen die Mittelleitplanke. Verletzt worden sei niemand. Wie lange die Bergungsarbeiten dauern, war zunächst unklar.