Calbe - Nach dem schweren Lkw-Unfall auf der A14 bei Calbe zwischen Magdeburg und Leipzig ist ein Fahrstreifen in Richtung Schwerin für den Verkehr freigegeben worden. Seit etwa 3.30 Uhr sei die linke Spur wieder befahrbar, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittwochmorgen. Der rechte Fahrstreifen war hingegen noch gesperrt. Dort liefen weiter Reinigungsarbeiten.

Nach Angaben der Autobahn-Niederlassung Ost werden der Stand- und Laststreifen zwischen den Anschlussstellen Calbe und Schönebeck bis einschließlich Donnerstag gesperrt sein. Bis zum Ende der Arbeiten wird demnach der Verkehr einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr war bereits die Fahrbahn in Richtung Dresden wieder freigegeben worden.

Ein Lastwagen war auf der A14 am Dienstagvormittag auf ein Stauende gefahren, der Lkw-Fahrer kam dabei ums Leben. Der Lastwagen rammte einen anderen Lkw, beide waren mit Holz beladen und gingen in Flammen auf. Die Identität des Todesopfers war weiterhin unklar, der 56 Jahre alte Fahrer des zweiten Lastwagens wurde leicht verletzt.