Ein Lkw kommt ins Schleudern, kracht in eine Leitplanke und verliert Diesel. Die Autobahn Richtung Görlitz blieb am frühen Morgen mehrere Stunden dicht.

Pulsnitz - Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 4 kurz nach der Anschlussstelle Pulsnitz (Landkreis Bautzen) in die Leitplanke gekracht und hat für eine mehrstündige Vollsperrung in Richtung Görlitz gesorgt. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte.

Der 40 Jahre alte Lkw-Fahrer kam den Angaben zufolge bei winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern und prallte gegen die rechte Schutzleitplanke. Dabei wurde der Tank des Fahrzeugs beschädigt, Diesel lief aus und verteilte sich über beide Fahrstreifen.

Bergung und Reinigung gestaltet sich aufwendig

Wegen der aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Autobahn am frühen Mittwochmorgen mehrere Stunden gesperrt. Das Technische Hilfswerk unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle und leitete den Verkehr an der Anschlussstelle Pulsnitz ab. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn, anschließend wurde der Sattelzug abgeschleppt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 20.000 Euro.