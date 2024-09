LutherRose 2024 geht an Joachim Gauck

Erfurt - Die LutherRose der Internationalen Martin Luther Stiftung geht in diesem Jahr an dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Er werde im Dezember mit der Auszeichnung für gesellschaftliche Verantwortung und Unternehmercourage gewürdigt, teilte die Stiftung in Erfurt mit. Mit Gauck werde eine Persönlichkeit geehrt, die sich für die reformatorische Tradition von Freiheit und Verantwortung für das Gemeinwohl einsetze. Vergeben wird die LutherRose seit 2008 - erster Preisträger war der Unternehmer Heinz Horst Deichmann.

Zivilcourage und Standfestigkeit gewürdigt

In einer Zeit, die durch inneren und äußeren Unfrieden, schwindendes Wertebewusstsein und Geringschätzung prägenden Grundfesten von Staat und Gesellschaft geprägt sei, sei Gauck ein ermutigendes Beispiel für Zivilcourage, Standhaftigkeit, Wertschätzung des menschlichen Gegenübers und Verantwortung für die Bewahrung der Schöpfung, begründete der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Ulrich Born, die Wahl. Der 84-Jährige ist evangelischer Theologe und ehemaliger Pfarrer.

Gauck war von 1990 bis 2000 erster Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen und von 2012 bis 2017 Bundespräsident. Die LutherKonferenz und die Verleihung der LutherRose sind laut Stiftung für den 7. Dezember im Evangelischen Augustinerkloster in Erfurt geplant.