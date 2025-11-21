Ein 54-Jähriger aus Heidenau soll zwei Mädchen und eine Jugendliche über Jahre missbraucht haben. Jetzt ist Anklage gegen ihn erhoben worden.

Dresden - Wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen einen 54 Jahre alten Mann aus Heidenau erhoben. Er soll zwei Mädchen wiederholt missbraucht und eine geistig behinderte Jugendliche 15 Mal vergewaltigt haben. Alle drei Opfer stammten aus der Nachbarschaft des Beschuldigten, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die Mädchen sollen zur Tatzeit zwischen drei und zehn Jahre alt gewesen sein, die Jugendliche sei im Alter von 16 bis 18 Jahren vergewaltigt worden. Teilweise soll der Mann seine Opfer betäubt haben.

Der nicht vorbestrafte 54-Jährige sei im Februar festgenommen worden und sitze seitdem in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zu den Vorwürfen habe sich der Beschuldigte nicht geäußert. Das Landgericht Dresden muss entscheiden, ob es die Anklage zulässt.