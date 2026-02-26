Ein achtjähriges Mädchen wird von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt. Was bisher bekannt ist.

Ein Kind wird nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn medizinisch behandelt. (Symbolbild)

Bremen - Ein acht Jahre altes Mädchen ist von einer Straßenbahn in Bremen erfasst und schwer am Kopf verletzt worden. Das Kind kam nach dem Unfall auf die Intensivstation einer Kinderklinik, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen soll das Mädchen am Mittwochnachmittag bei Rot über einen Fußgängerübergang an einer Haltestelle gelaufen sein. In dem Moment fuhr eine Straßenbahn ein. Trotz sofortiger Notbremsung konnte die 61 Jahre alte Straßenbahnfahrerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Straßenbahnfahrerin soll so unter Schock gestanden haben, dass sie ebenfalls von Rettungskräften behandelt werden musste. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an, teilte die Polizei mit.