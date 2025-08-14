Der 1. FC Magdeburg verstärkt die Abwehr. Vom Ligarivalen aus Kiel wird der Bundesliga-erfahrene Max Geschwill ausgeliehen.

Max Geschwill (l) erhofft sich in Magdeburg mehr Spielzeit als in Kiel.

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg bessert noch einmal in der Abwehr nach. Vom Ligakonkurrenten Holstein Kiel wechselt Max Geschwill auf Leihbasis bis zum Saisonende an die Elbe, wie der Verein mitteilte. Zu weiteren Konditionen wurden keine Angaben gemacht.

Der 24-Jährige stieß im vergangenen Sommer vom Drittligisten SV Sandhausen zum damaligen Bundesliga-Aufsteiger und absolvierte dort 20 Pflichtspiele, in denen Geschwill zwei Vorlagen und ein Treffer beim 2:2 bei Meister Bayer Leverkusen gelangen.

In den zwei Spielen der aktuellen Saison blieb dem Verteidiger nur ein Bankplatz. In Magdeburg erhofft sich der Linksfuß deshalb mehr Spielzeit.