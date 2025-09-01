Der 1. FC Magdeburg legt kurz vor Schluss auf dem Transfermarkt nach. Aus Frankreich kommt ein erfahrener Stürmer an die Elbe.

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat sich noch einmal im Sturm verstärkt. Nach dem Wechsel von Martijn Kaars zum Erstligisten FC St. Pauli, haben die Magdeburger die Lücke geschlossen und den ablösefreien Ado Onaiwu von AJ Auxerre verpflichtet, wie der Verein mitteilte. Über die Laufzeit des Vertrages machten die Elbestädter keine Angaben.

Der 29 Jahre alte Japaner hatte in der abgelaufenen Saison in 31 Ligaspielen vier Tore und eine Vorlage für Ex-Meister Auxerre in der französischen Ligue 1 beigesteuert. Vor seinem Wechsel dorthin spielte Onaiwu zwei Jahre für den FC Toulouse. Von 2014 bis 2020 hatte der Angreifer für verschiedene Clubs in der ersten und zweiten Liga Japans gespielt.