München/Magdeburg - Mit der Inszenierung „Blutbuch“ nach dem Roman von Kim de l’Horizon hat das Theater Magdeburg beim „Radikal jung“-Festival in München den Publikumspreis gewonnen. Der mit 4000 Euro dotierte Preis ging am Wochenende an Regisseur Jan Friedrich für die Bühnenfassung und die Inszenierung, wie das Theater am Montag in Magdeburg mitteilte. „Blutbuch“ sei beim Festival am Münchner Volkstheater eine von 14 ausgewählten Produktionen aus 6 Ländern gewesen. Die Kuratoren des Festivals laden jedes Jahr junge Talente im Bereich der Theaterregie ein. In Magdeburg ist die Inszenierung unter anderem wieder am 12. und 17. Mai sowie am 2. Juni zu sehen.