Mallorca, ein Deutscher, ein Auto - und das abrupte Ende einer Fahrt an einer Stelle, an der man ungern auffällt.

Dem Deutschen werde ein Delikt gegen die Verkehrssicherheit zur Last gelegt, hieß es in der Mitteilung der „Policía Nacional“. (Archivfoto)

Palma - Die mutmaßlich illegale Autofahrt eines Deutschen hat auf Mallorca ausgerechnet vor einer Polizeiwache ein ebenso unfreiwilliges wie folgenreiches Ende gefunden. Der Mann fuhr vor einer Dienststelle in der Stadt Manacor rund 50 Kilometer östlich von der Regionalhauptstadt Palma mehrfach gegen einen Poller, wie die Polizei der spanischen Urlaubsinsel mitteilte. Beamte eilten dem Fahrer zunächst zu Hilfe - und nahmen ihn anschließend fest.

Dem Deutschen werde ein Delikt gegen die Verkehrssicherheit zur Last gelegt, hieß es in der Mitteilung der „Policía Nacional“. Er sei ohne einen in Spanien gültigen Führerschein unterwegs gewesen. Die Beamten hätten zudem unter anderem festgestellt, dass der Wagen nicht die fällige Hauptuntersuchung beim ITV, dem spanischen Pendant zum Tüv, absolviert habe.

Der Unfall ereignete sich den amtlichen Angaben zufolge bereits am Freitag. Der Deutsche sei inzwischen unter Auflagen auf freiem Fuß. Woher er in Deutschland stammt und ob er auf Mallorca lebt oder als Tourist auf der Insel war, wurde nicht bekannt. Auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte ein Polizeisprecher lediglich, der Mann sei „zwischen 60 und 70 Jahre alt“.