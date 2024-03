Erfurt - Nach einjähriger Pause starten Urlaubsflieger wieder von Erfurt auf die spanische Ferieninsel Mallorca. Die Verbindung werde seit Montag von der Fluggesellschaft Eurowings bedient, teilte der Flughafen Erfurt mit. Bis zu vier Flüge pro Woche von Erfurt nach Palma de Mallorca seien in das Streckennetz der Lufthansa-Tochter aufgenommen worden.

Mallorca werde im März und April jeweils dreimal pro Woche montags, donnerstags und samstags angeflogen. Vom 21. Mai an seien es vier Abflüge pro Woche. Das sei das umfangreichste Mallorca-Angebot am Flughafen Erfurt seit 2018.

Flughafenchef Gerd Stöwer sprach angesichts der Probleme während und nach der Corona-Pandemie von einem Erfolgt. Er hoffe, dass die Airline ihr Angebot ab Erfurt künftig weiter ausbaue.

Mit mehr Fluggesellschaften und Urlaubszielen will der Flughafen Erfurt-Weimar in diesem Jahr bei den Passagierzahlen zulegen. Neu im Flugplan seien neben Mallorca mit Eurowings Aegean Airlines nach Heraklion und Flylili nach Burgas. Die Passagierzahl in Erfurt war im vergangenen Jahr nur leicht auf rund 138.000 gestiegen. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch mehr als 153.000 Fluggäste.

Erfurt hat sich in den vergangenen Jahren auch als Standort der Flugzeugwartung entwickelt. In Thüringen wird angesichts des jährlichen Landeszuschusses für den Flughafen in Millionenhöhe immer wieder über die Zukunft des Airports diskutiert, in den seit Anfang der 90er Jahre viel öffentliches Geld investiert wurde.