In einem Einfamilienhaus bricht ein Feuer aus. Helfer suchen nach Menschen im Gebäude. Für einen Bewohner kommt die Hilfe zu spät.

Mann bei Hausbrand in Staaken gestorben

Rund 50 Feuerwehrleute sind zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Berlin-Staaken ausgerückt. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Staaken ist ein Mann gestorben. Feuerwehrleute konnten bei der Suche in dem Gebäude einen Bewohner nur noch tot bergen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Der Brand war demnach im Wintergarten des Hauses ausgebrochen. Die Flammen griffen auf das Haus über und zogen bis in den Dachstuhl. Rund 80 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz. Sie waren um kurz vor 12.00 Uhr alarmiert worden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, wie der Sprecher sagte.

Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte auch keine Angaben dazu machen, ob weitere Menschen in dem Haus leben. Vermisst wurde nach Angaben des Sprechers aber niemand mehr.