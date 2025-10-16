Hecklingen - Ein zuvor als vermisst gemeldeter Mann ist tot in einem Waldstück nahe Hecklingen (Salzlandkreis) gefunden worden. Die Leiche des 59-Jährigen wurde bereits am Abend des 5. Oktobers entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Ein DNA-Abgleich führte nun zur Identifizierung der Person. Der Mann galt bereits seit dem 19. September als vermisst. Über die Hintergründe und die Todesursache gab es bisher noch keine Informationen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.