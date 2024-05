Mann bei Messerattacke in Friedrichshain schwer verletzt

Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Volkspark Friedrichshain ist einer von ihnen durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Der 28-Jährige erlitt eine Stichverletzung im rechten Halsbereich und wurde im Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er war den Angaben zufolge außer Lebensgefahr. Der Täter flüchtete. Wie es zu der Auseinandersetzung am Donnerstagabend an der Danziger Straße Ecke Paul-Heyse-Straße kam, war zunächst unklar. Die „B.Z.“ hatte zuerst berichtet.