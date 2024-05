Mann bei Motorradunfall in Zittau schwer verletzt

Das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau am Theaterring in Zittau.

Zittau - In Zittau ist ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr eine 41-jährige Autofahrerin am Samstagnachmittag mit ihrem Wagen auf der rechten der zwei Spuren des Theaterrings. Als der 59-jährige Motorradfahrer von links überholen wollte, bog die Autofahrerin nach links ab und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall erlitt der 59-Jährige schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Zuvor berichtete „Tag24“.