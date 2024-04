Chemnitz - Ein 37-Jähriger ist beim Anbringen von Wahlplakaten der Grünen in Chemnitz von einem Mann angegriffen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, entriss der Unbekannte am Samstag dem 37-Jährigen eine Leiter und schlug mit ihr auf ein Plakat ein, das an einem Lichtmast angebracht war. Daraufhin habe der Mann die Flucht ergriffen. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Die Polizei ermittelt.

Der Kreisverband der Grünen verurteilte den Vorfall aufs Schärfste. Co-Sprecherin Coretta Storz verlangte „die lückenlose Aufklärung des Vorfalls seitens der Polizei und Justiz“. „Es darf nicht sein, dass der Einsatz für unsere Demokratie unter der Sorge um die eigene Sicherheit leidet.“ Dieser Übergriff zeige umso deutlicher, dass Engagement für Demokratie dringend notwendig ist.