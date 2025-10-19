weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Kriminalität: Mann fährt gezielt E-Scooter mit Auto an

Kriminalität Mann fährt gezielt E-Scooter mit Auto an

Ein 61-Jähriger soll gezielt einen E-Scooter-Fahrer mit dem Auto angefahren haben. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Straftaten. Das Motiv bleibt zunächst unklar.

Von dpa 19.10.2025, 17:07
Die Polizei ermittelt gegen den mutmaßlichen Täter. (Symbolbild)
Die Polizei ermittelt gegen den mutmaßlichen Täter. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Soltau - Ein 61-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag in Soltau (Landkreis Heidekreis) einen 30-Jährigen auf einem E-Scooter mutmaßlich gezielt angefahren. Wie die Polizei mitteilte, soll der Fahrer anschließend den Mann mit dem Einsatz seines Hundes bedroht und ihn mit einer Grassichel an der Hand verletzt haben. Das Motiv des Täters ist einer Polizeisprecherin zufolge bislang unbekannt. Die Polizei hat gegen ihn nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.