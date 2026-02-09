Ein Lkw-Fahrer macht eine ungewöhnliche Entdeckung: Mitten auf der A143 fährt ein Herr mit seinem Drahtesel. Dabei ist er durch den Nebel kaum zu sehen.

Salzatal - Ein 41-Jähriger ist mit seinem Fahrrad auf der A143 nahe Halle unterwegs gewesen. Der Mann fiel einem Lkw-Fahrer im nächtlichen Nebel auf, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kontrollierten die Beamten den Zweiradfahrer und begleiteten ihn von der Autobahn. Dieser stand den Angaben zufolge unter Drogen. Eine Sprecherin der Polizei betonte, dass es auch nüchtern keine gute Idee sei, mit einem Fahrrad auf die Autobahn zu fahren.