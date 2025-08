Mann fällt in Brunnen und stirbt

Dornheim - Ein 86-Jähriger ist in Dornheim (Ilm-Kreis) in seinen Brunnen gefallen und gestorben. Der Mann habe nach derzeitigen Erkenntnissen in seinem Garten gearbeitet, teilte die Polizei mit.

Dabei habe er sich auf den mit einer Platte abgedeckten Brunnen gesetzt. Die Platte habe offenbar seinem Gewicht nicht standgehalten und der Mann sei abgestürzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zu dem Vorfall vom Freitag. Eine Beteiligung Dritter sei aber unwahrscheinlich, hieß es.