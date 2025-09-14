Nach einem Angriff in der Hasenheide kämpft ein 44-Jähriger mit lebensbedrohlichen Verletzungen. Was bisher zu dem Vorfall im Park bekannt ist.

Berlin - Ein 44 Jahre alter Mann ist im Volkspark Hasenheide lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge soll sich der Mann in der Nacht auf Samstag mit dem bisher unbekannten Angreifer an einer Parkbank getroffen haben. Der Angreifer habe ihn mehrfach in den Oberkörper gestochen und sei dann geflüchtet. Ein Passant entdeckte den 44-Jährigen und rief einen Krankenwagen. Der Mann kam mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus und wurde sofort operiert.