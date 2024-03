Berlin - Ein Mann soll einem 57-Jährigen in Wilmersdorf mehrfach in seinen Fuß und sein Bein geschossen haben. Der 57-Jährige ging Stunden nach dem Vorfall schwer verletzt ins Krankenhaus und erstattete Anzeige, wie die Polizei Berlin am Montag mitteilte. Ein Arzt fand demnach in einem Fuß Reste von Projektilen und stellte oberflächliche Verletzungen am Unterschenkel fest.

Der Mann war nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonntag in einer Bar mit einem Unbekannten in Streit geraten. Die beiden seien vor die Tür gegangen, um den Konflikt zu klären, hieß es. Ein weiterer Mann habe sich von hinten genähert und dem 57-Jährigen mehrmals in den Fuß und ins Bein geschossen - so die Aussage des Mannes laut Polizei. Die beiden unbekannten Männer wären dann weggegangen.

Der 57-Jährige gab laut Polizei an, alkoholisiert gewesen zu sein. Er habe sich von seiner Frau abholen lassen und sei erst später ins Krankenhaus gegangen, weil die Blutung nicht stoppte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung mit Schusswaffe.