Osnabrück - Bei einer Auseinandersetzung in einem Zug ist im Landkreis Osnabrück ein Mann schwer verletzt worden. Nach Mitteilung der Polizei und Staatsanwaltschaft vom Donnerstag wurde ein 29 Jahre alter Mann mit senegalesischer Staatsangehörigkeit bereits am Dienstagabend zwischen Bersenbrück und Bramsche von einem 31 Jahre alten schwedischen Staatsangehörigen mit einem Schraubendreher attackiert. Fahrgäste hätten weitere Angriffe bis zur Einfahrt in den Bramscher Bahnhof verhindert. Der 29-Jährige trug demzufolge schwere Verletzungen davon, der 31-Jährige leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

„Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gibt es konkrete Hinweise auf eine fremdenfeindlich motivierte Tat“, hieß es in der Mitteilung. Die Ermittlungen zum Motiv des mutmaßlichen Täters dauerten noch an. Beamte des Staatsschutzes durchsuchten am Donnerstagvormittag eine Wohnung an der gemeldeten Anschrift des 31-Jährigen. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Mann seine Wohnung bereits vor der Tat aufgegeben habe. Beweismittel seien in den Räumen nicht gefunden worden.