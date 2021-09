Bruchsal - Ein 74 Jahre alter Radfahrer ist am Montagmorgen in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) mit seinem Fahrrad gestürzt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann sei in einer leicht abschüssigen Linkskurve mit seinem Rad zu Fall gekommen, teilte die Polizei mit. Durch den Sturz erlitt der 74-Jährige trotz eines Helms als Kopfschutz so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.