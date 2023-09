Mann legt Feuer in Fahrstuhl eines Pflegeheims in Leipzig

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

Leipzig - Ein Mann soll im Fahrstuhl eines Pflegeheims in Leipzig ein Feuer gelegt haben. Der 65 Jahre alte Verdächtige soll in der Nacht zu Dienstag Stoff und Papier in dem Fahrstuhl angezündet haben, wie die Polizei mitteilte. Demnach konnte das Pflegepersonal den Brand zügig löschen. Der Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Weitere Angaben zu dem mutmaßlichen Brandstifter lagen nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.