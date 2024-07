Ein Mann will eine Goldmünze an einen Unbekannten verkaufen. Dann nimmt die Sache eine unerwartete Wendung.

Berlin - Der Verkauf einer Goldmünze zwischen Privatleuten ist im Berliner Stadtteil Tempelhof aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei schlug ein unbekannter vermeintlicher Käufer den 21-jährigen Verkäufer nach Übergabe der Münze am Freitagnachmittag in der Straße Alt-Tempelhof unvermittelt ins Gesicht, wohl in räuberischer Absicht. Anschließend entwickelte sich ein Gerangel, zu dem zwei weitere unbekannte Personen dazukamen. Eine dieser Personen zog eine Machete und rannte auf den 21-Jährigen und dessen 23 Jahre alten Begleiter zu. Beide flüchteten, der 23-Jährige wurde aber am Rücken mit der Machete verletzt. Polizisten übernahmen seine Erstversorgung und alarmierten einen Rettungswagen, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Münze ist laut Polizei verschwunden und wurde wohl von den Unbekannten geraubt.