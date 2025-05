In Berlin wird ein polizeibekannter Mann bei einer Verkehrskontrolle gestoppt. Er hat einen „sprengstoffverdächtigen Gegenstand“ im Gepäck.

Mann mit potenziellem Sprengstoff in Berlin festgenommen

In Berlin ist ein Mann mit einem potenziell gefährlichen Gegenstand festgenommen worden. (Symbolbild)

Berlin - Weil er bei einer Verkehrskontrolle einen „sprengstoffverdächtigen Gegenstand“ bei sich hatte, ist ein 33-Jähriger in Berlin-Schöneberg festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in der Nacht zu Donnerstag zunächst mit einem E-Roller vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet, konnte aber zu Fuß gestoppt werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in seinem Rucksack dann den verdächtigen Gegenstand. Nähere Angaben dazu konnte ein Polizeisprecher wegen andauernden Ermittlungen zunächst nicht machen.

Experten des Kriminaltechnischen Instituts wurden alarmiert und Bereiche mehrerer Straßen wurden abgesperrt. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Einsatzkräfte auch den E-Roller und die Wohnung des Mannes. Dabei fanden sie weitere verdächtige Substanzen und mutmaßliche Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Zwei Wohnhäuser seien vorsorglich geräumt worden. Sie wurden später wieder freigegeben. Der Mann, der laut Polizei bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt ist, soll noch heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.