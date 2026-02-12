Erst vor wenigen Monaten wurde ein Mann aus dem Gefängnis entlassen, jetzt ist er erneut in U-Haft. Welche Taten werden ihm zur Last gelegt?

Leipzig - Ein Mann sitzt im Gefängnis, weil er für mehrere Raubüberfälle und Körperverletzungen in Leipzig verantwortlich sein soll. Der 28-Jährige wurde bereits in der vergangenen Woche festgenommen, nachdem er in der Nacht zum 5. Februar einen Mann und eine Frau attackiert hatte, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Am Freitag wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Der Mann soll Ende Januar bewaffnet mit einem Stichwerkzeug einen Imbiss überfallen und Geld erbeutet haben. Anfang Februar soll er einer Frau an einer Straßenbahnhaltestelle das Mobiltelefon entrissen und zerstört haben. Auch soll er der Frau ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann war erst im September 2025 aus einer zweijährigen Haftstrafe entlassen worden. Angesichts seiner Vorstrafen und der neuen Taten soll seine Schuldfähigkeit geprüft werden.