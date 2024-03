Langenbernsdorf - Ein Mann ist mit seinem Auto in Langenbernsdorf (Landkreis Zwickau) frontal gegen den Wagen einer 65-Jährigen geprallt. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei Zwickau am Freitag mitteilte. Der 70-Jährige hatte demnach am Donnerstagnachmittag einen Radfahrer überholt und war danach nicht weit genug zurück auf die rechte Seite gefahren.

Die entgegenkommende 65-Jährige bemerkte das und hielt den Angaben zufolge vorsorglich an, es sei aber trotzdem zum Zusammenstoß mit dem Auto des 70-Jährigen gekommen. Beide Autos wurden laut Polizei abgeschleppt. Die Beamten schätzen den Schaden auf 15.000 Euro.