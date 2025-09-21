In Rüdersdorf schießt ein 20-jähriger Mann mit einer Pistole um sich. Es ist allerdings keine Handfeuerwaffe, wie zunächst von Mitarbeitern des Ordnungsamts vermutet.

Die Polizei hat einen Mann in Rüdersdorf gestoppt, der Plastikkugeln mit einer Softair-Pistole verschossen hat. (Symbolbild)

Rüdersdorf - Ein Mann hat in Rüdersdorf im Landkreis Märkisch-Oderland mit einer Softair-Pistole auf Fußgänger geschossen und sie verletzt. Der 20-Jährige habe mit der Softair-Pistole vermutlich wahllos Plastikkugeln verschossen, berichtete die Polizei. Zwei Passanten hätten leichte Schmerzen erlitten. Der Mann sei Mitarbeitern des Ordnungsamts am frühen Samstagabend aufgefallen, die dachten, er schieße mit einer Art Handfeuerwaffe auf Passanten.

Die Pistole habe nicht die erforderliche Kennzeichnung gehabt – laut Polizei ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Der 20-Jährige muss sich zudem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Je nach Funktionsweise kann eine Softair-Pistole als Spielzeugwaffe gelten oder darf nur mit entsprechender Erlaubnis genutzt werden.