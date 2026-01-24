Ohne Steuerbanderolen: Ein Autofahrer im Vogtland hat rund 19 Liter E-Zigaretten-Liquids im Kofferraum. Nun ermittelt der Zoll gegen ihn.

Bei einer Kontrolle auf der A72 sind Polizisten auf eine große Menge unverzollter Liquids für E-Zigaretten gestoßen. (Symbolbild)

Lengenfeld - Mit einer großen Menge unverzollter Liquids für E-Zigaretten hat die Polizei einen Autofahrer im Vogtland erwischt. Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 72 (Chemnitz-Hof) bei Lengenfeld hätten die Beamten im Kofferraum seines Wagens Kartons mit etwa 19 Litern dieser Substanzen entdeckt, informierte die Polizeidirektion Zwickau. Doch fehlten die erforderlichen Steuerbanderolen.

Der Fahrer sei vorläufig festgenommen worden, die weiteren Ermittlungen habe die Zollfahndung übernommen, hieß es. Der Steuerschaden wurde auf rund 6.000 Euro geschätzt. Liquids sind Flüssigkeiten für E-Zigaretten, die beim Erhitzen verdampft und inhaliert werden.