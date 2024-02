Mann schwebt nach Sturz aus Fenster in Lebensgefahr

Göttingen - Ein Mann aus Göttingen schwebt nach einem Sturz aus dem zweiten Obergeschoss in Lebensgefahr. Die Ermittler gehen von einem Unfall aus, es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 38-Jährige war aus einem offenen Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Kurz nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei zunächst einen Mitbewohner des Mannes fest, mit dem er sich zuvor gestritten haben soll. Der Streit hatte nach den bisherigen Ermittlungen nichts mit dem Sturz zu tun.