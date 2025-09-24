Nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Chemnitz stirbt eine 38-Jährige im Krankenhaus. Ihr Mann wird festgenommen.

Chemnitz - Eine 38-Jährige ist nach einer mutmaßlichen Gewalttat in ihrer Wohnung in Chemnitz gestorben. Ihr gleichaltriger Ehemann wurde noch im Haus festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann seine Frau am Vormittag nach einer Auseinandersetzung so schwer verletzt haben, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Dort erlag sie wenig später ihren Verletzungen. Zeugen hatten zuvor den Notruf gerufen.

Der Tatverdächtige, der wie seine Frau afghanischer Staatsbürger ist, befindet sich in Polizeigewahrsam. Er soll am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Zu den Hintergründen und zum Tatmotiv laufen Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft.