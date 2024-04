Dermbach - Ein 60 Jahre alter Autofahrer ist beim Zusammenprall seines Fahrzeugs mit einem weiteren Wagen am Freitagmorgen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 62 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens bei dem Zusammenstoß in der Nähe von Dermbach (Wartburgkreis) schwer verletzt. Aus zunächst ungeklärter Ursache war der 60-Jährige mit seinem Wagen auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Fahrzeug des 62-Jährigen zusammengeprallt. Der 60-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Der 62-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.