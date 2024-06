Halle - Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 bei Halle ist am Sonntag ein Mann gestorben. Zwischen den Anschlussstellen Halle-Trotha und -Tornau habe ein Auto auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Halle gestanden, in der Nähe sei ein Mann gewesen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er von einem Laster erfasst worden.

Der Mann sei reanimiert worden, jedoch noch vor Ort gestorben, sagte die Sprecherin weiter. Die Unfallaufnahme dauerte an, die Autobahn ist nach dem Unfall am Nachmittag in Fahrtrichtung Dresden noch voll gesperrt.