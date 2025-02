Bad Liebenwerda - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster-Kreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 31-Jährige sei am Mittwochabend im Ortsteil Oschätzchen unterwegs gewesen, als er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen sei, teilte die Polizei mit. Sein Fahrzeug prallte gegen mehrere Bäume am Straßenrand. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Straße wurde während der Bergung für mehrere Stunden gesperrt. Warum der 31-Jährige von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.