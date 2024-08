Ein Mann geht zum Baden in den Berzdorfer See und treibt wenig später leblos auf dem Wasser. Wiederbelebungsversuche scheitern.

Mann stirbt beim Baden im Berzdorfer See in Görlitz

Die Polizei hat nach einem tödlichen Badeunfall am Berzdorfer See ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. (Symbolbild)

Görlitz - Bei einem Badeunfall im Berzdorfer See in Görlitz ist ein Mann ums Leben gekommen. Er trieb am Donnerstagabend leblos auf dem Wasser, wie eine Sprecherin des Lagezentrums mitteilte. Seine Begleiter zogen ihn dann aus dem Wasser und versuchten ihn wiederzubeleben, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Auch die Wiederbelebungsversuche der Einsatzkräfte blieben erfolglos. Das Alter des Mannes ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.