Passanten finden in der Region Hannover eine leblose Person an einer Straße. Die Ermittler gehen davon aus, dass er mit seinem E-Scooter stürzte. Der Rettungsdienst bringt ihn in ein Krankenhaus.

Lehrte - Ein Mann ist nach einem Sturz mit einem E-Scooter in der Region Hannover gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen den 27-Jährigen am frühen Sonntagmorgen in Lehrte leblos an einer Straße gefunden und den Notruf gewählt. Der Rettungsdienst begann mit den Wiederbelebungsmaßnahmen und brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort starb der Mann wenig später.

Noch sei unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen den ersten Erkenntnissen nach jedoch davon aus, dass der Mann alleinbeteiligt stürzte. Sie suchen nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.