Trebra/Kyffhäuser - Ein junger Mann ist im Kyffhäuserkreis schwer gestürzt. Den Angaben der Polizei zufolge war der 25-jährige Fußgänger in einem Baustellenbereich der Gemeinde Trebra zu Fall gekommen. Ein Rettungshubschrauber brachte den im Gesicht Verletzten am Mittwochabend in eine Klinik. Wieso es zu dem Sturz kam, ist bisher noch unbekannt. Ob eine fehlende Sicherung der Baustelle die Ursache gewesen sein könnte, wird nun ermittelt.