Bremen - Ein Räuber ist in einem Uhrengeschäft in Bremen von einer 53-jährigen Nachbarin mit Stockschlägen in die Flucht geschlagen worden. Der Mann habe den Ladenbesitzer am Mittwoch mit Reizgas besprüht, als dieser von der Werkstatt in den Verkaufsraum kam, wie die Polizei mitteilte. Der mit Kapuze und Schal maskierte Unbekannte verletzte den 72-Jährigen demnach auch mit Faustschlägen. Die 53-jährige Nachbarin eilte zu der Auseinandersetzung. Weil der Angreifer nicht von dem Uhrmacher abließ, schlug sie ihn den Angaben zufolge mehrfach mit einem Holzstock und schrie um Hilfe, bis er schließlich die Flucht ergriff. Der Uhrmacher wurde leicht verletzt. Im Geschäft wurden Vitrinen beschädigt, der Täter erbeutete nach ersten Erkenntnissen allerdings nichts.