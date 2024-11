Berlin - Ein 26-Jähriger ist in Berlin-Steglitz durch Stiche verletzt worden. Laut ersten Angaben der Polizei kam es am Montagabend wohl zu einer Auseinandersetzung auf der Rheinstraße. Der Verletzte wurde kurz danach auf der Schloßstraße aufgefunden und für eine Notoperation in eine Klinik gebracht. Weitere Hintergründe zur Tat oder den Beteiligten waren zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.