Olbernhau - Ein 63-Jähriger ist in Olbernhau im Erzgebirgskreis von einem Heuballen getroffen worden und dabei gestorben. Beim Stapeln von Ballen in einer Halle gerieten diese am Dienstagnachmittag vermutlich ins Wanken und der Mann wurde von einem Ballen erfasst, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er starb am Unfallort im Ortsteil Pfaffroda. Zeugen des Vorfalls gab es nicht. Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, hieß es von der Polizei. Zunächst berichtete die „Bild“-Zeitung darüber.