Ein Autofahrer sackt hinter dem Steuer zusammen. Seine Beifahrerin reagiert noch, doch der Wagen gerät außer Kontrolle. Zeitweise schwebt der Mann in akuter Lebensgefahr.

Berlin - Ein Autofahrer ist in Berlin-Spandau nach einem Unfall wiederbelebt worden. Laut Angaben der Polizei hatte der 49-Jährige auf Höhe des Altstädter Rings das Bewusstsein verloren. Seine Beifahrerin versuchte noch, den Wagen unter Kontrolle zu bringen, wie es hieß.

Dennoch stieß das Auto am Montagabend gegen eine Haltestelle, wurde über die Straße geschleudert und prallte schließlich gegen mehrere Bäume, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Der Fahrer erlitt eine schwere Kopfverletzung und wurde vor Ort reanimiert. Er und seine 40 Jahre alte Beifahrerin kamen in ein Krankenhaus. Was den medizinischen Notfall ausgelöst hatte, ist bislang unklar.