Die Bremer CDU-Fraktion hat kein Vertrauen mehr in zwei Senatorinnen - und greift zu einem drastischen Mittel.

Die Bremer CDU-Fraktion hat kein Vertrauen mehr in die Senatorinnen Bernhard (links) und Vogt (rechts). (Archivbild)

Bremen - Die Bremer CDU-Fraktion reicht Misstrauensanträge gegen die Senatorinnen Kristina Vogt und Claudia Bernhard (beide Linke) ein. „Der linke Teil dieses Senats ist nicht mehr tragbar“, meint CDU-Fraktionsvorsitzende Wiebke Winter. „Es gibt kein Vertrauen mehr – weder politisch noch institutionell.“

Was die CDU-Fraktion den Senatorinnen vorwirft

Dabei geht es nicht um persönliches Fehlverhalten. „Hintergrund ist eine Serie von politisch motivierter Gewalt und linksextremer Vorfälle in jüngerer Vergangenheit“, begründete die CDU-Fraktion ihre Entscheidung. Sie wirft den Linken vor, mit Linksextremen zu kooperieren.

Die CDU hat 24 Abgeordnete in der Bremer Bürgerschaft, die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und Linke zusammen 48. Insofern scheint es unwahrscheinlich, dass die CDU ihre Misstrauensanträge durchsetzen kann.

Als Beispiel für eine Kooperation der Linken mit Linksextremen nennt die CDU-Fraktion die Enttarnung eines V-Manns in einer linksextremistischen Gruppe. In diesen Fall soll nach Medienberichten ein stellvertretender Richter am Staatsgerichtshof verstrickt sein, den die Links-Fraktion vorgeschlagen hatte. Außerdem verwies die CDU-Fraktion auf den Farbanschlag auf das Privathaus des Bremer Verfassungsschutzchefs Thorge Koehler, zu dem sich eine linksextreme Gruppe bekannt hatte.

Wie es nun weitergeht

Die CDU-Fraktion wird die Misstrauensanträge nächste Woche einreichen, wie ein Sprecher der Fraktion ankündigte. Die Bremische Bürgerschaft wird voraussichtlich noch im Februar darüber entscheiden.

Einzelne Regierungsmitglieder können bundesweit nur in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Bremen abgewählt werden. Für ein erfolgreiches Misstrauensvotum ist die Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erforderlich - in Bremen war das bislang nur ein Mal der Fall.