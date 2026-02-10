Der Wohnungsbau in Thüringen lief lange auf Sparflamme. Im vergangenen Jahr wurden im Neubau wieder mehr Wohnungen genehmigt. Welche Rolle private Bauherren spielten.

Erfurt - Private Bauherren haben einen großen Anteil daran, dass der Wohnungsbau in Thüringen wieder in Gang kommt. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes betrafen 40 Prozent der im vergangenen Jahr genehmigten Bauanträge Einfamilienhäuser. Insgesamt seien 1.669 Wohnungen zum Bau freigegeben worden. Das waren 413 Wohnungen und fast ein Drittel mehr als im Jahr zuvor.

Auf das Konto privater Bauherren gingen einschließlich von Projekten in Mehrfamilienhäusern insgesamt 926 Wohnungen und damit mehr als die Hälfte aller genehmigten Wohnungen in Freistaat. Darunter waren 668 Einfamilienhäuser, ein Plus von 16,4 Prozent. Die anderen Projekte wurden von Unternehmen oder öffentlichen Auftraggebern beantragt.

Die Bauwirtschaft klagt seit einigen Jahren, dass wegen gestiegener Zinsen und Materialkosten der Wohnungsbau in Thüringen auf einem niedrigen Niveau ist. Wann genehmigte Bauanträge zu Bauprojekten und damit Aufträgen für die Bauwirtschaft werden, wird statistisch nicht erfasst.

Große regionale Unterschiede

Auf relativ niedrigem Niveau zog auch der Bau von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern an - in der Regel sind das Miet-, aber auch Eigentumswohnungen. Die im Geschossbau erteilten Neubaugenehmigungen wiesen ein Plus von 34,1 Prozent auf 661 Wohnungen aus. Damit wurden 168 Wohnungen mehr genehmigt als 2024.

2025 gab es beim Wohnungsbau große regionale Unterschiede. Im Eichsfeld wurden nach den Daten des Landesamtes in Erfurt mit 248 die meisten neuen Wohnungsbauvorhaben genehmigt, gefolgt von der Stadt Gera 140 sowie den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen (139) und Gotha (131). Kaum Wohnungsbauprojekte gab es dagegen in Suhl mit 8 Baugenehmigungen und in Weimar mit 14 Baugenehmigungen.

Die Zahl der Aus- und Umbauprojekte bei Wohnungen bezifferte das Landesamt im vergangenen Jahr auf 542.