In Gera geraten zwei Männer aneinander. Zunächst mit Worten, dann auch mit der Machete – und die Situation eskaliert. Die Polizei sucht weiter nach dem Angreifer.

Gera - Ein Unbekannter hat in Gera einen Mann mit einer Machete verletzt. Dieser zog die 50 Zentimeter lange Waffe im Verlauf einer Auseinandersetzung und schlug auf den 30-Jährigen ein, wie die Polizei mitteilte. Die Gründe für den Streit vor einem Restaurant am Museumsplatz seien bislang unklar. Der Mann erlitt leichte Schnittverletzungen an den Händen.

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zu Samstag. Bislang konnte der Täter nicht gefasst werden.